Już sam fakt, że powstała „błyskotliwa” koncepcja, by @trzaskowski_ rządził Warszawą na pół etatu, to kompromitacja PO.



To powinno ostatecznie przekonać Trzaskowskiego, że jego największym obciążeniem jest stojąca za nim partia Nitrasów, Kierwińskich i Grabców. https://t.co/wAaxath56D