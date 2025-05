Niespodziewana wypowiedź Rafała Trzaskowskiego podczas debaty prezydenckiej. W dość zaskakujący sposób odpowiedział na zarzuty Karola Nawrockiego.

Podczas debaty prezydenckiej Karol Nawrocki wystosował mocne zarzuty pod adresem Rafała Trzaskowskiego. Sugerował, że kampanię kandydata Koalicji Obywatelskiej wspierają zagraniczne podmioty, a prezydent Warszawy ma pewne powiązania z Georgem Sorosem.

Trzaskowski nie odpowiedział wprost, choć podkreślił, że można nawet przed sądem udowodnić, iż jego kampania nie jest wspierana przez zagraniczne podmioty. Nawrocki nie dawał jednak za wygraną, chcąc od Trzaskowskiego konkretnej deklaracji.

– Pan się do tego nie odniósł, nie przystoi to polskiemu politykowi – powiedział Nawrocki kończąc swój wywód. – Ja wolę Sorosa niż Orbana – rozpoczął z kolei swoją ripostę Trzaskowski odnosząc się do powiązań przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości z węgierskim premierem.

Kim jest George Soros? 💰

Miliarder, jeden z największych sponsorów ideologicznej rewolucji na świecie. Popiera masową migrację, rozbijanie tożsamości narodowych, promuje lewicowe ruchy, które chcą zburzyć fundamenty cywilizacji łacińskiej. #debatatvp pic.twitter.com/XpTj2CuO3g — Roman Majewski 🇵🇱 (@RomanMajewskii) May 23, 2025

