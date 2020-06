Rafał Trzaskowski odniósł się do swojej sobotniej wpadki dotyczącej obniżenia wieku emerytalnego. Kandydat Koalicji Obywatelskiej podkreślił na konferencji prasowej w Suwałkach, że zawetuje ewentualną ustawę podwyższającą wiek emerytalny. Dodał jednak, że nie jest to aktualny problem.

Sobotnie wystąpienie Rafała Trzaskowskiego w Sorkwitach (woj. warmińsko-mazurskie) wywołało mnóstwo komentarzy. Kandydat KO najpierw „zapomniał”, że 4 lata temu był posłem, a późnej o głosowaniu ws. wieku emerytalnego. Na koniec odpowiedział jednak na pytanie w języku francuskim. Publicyści uznali sobotnie potknięcie za kampanijną wpadkę kandydata KO.

Trzaskowski powrócił do tematu emerytur podczas niedzielnej wizyty w Suwałkach. Kandydat KO tłumaczył, że obóz rządzący żyje nieaktualnymi problemami. – Trzeba przede wszystkim mówić o przyszłości i to główne zadanie prezydenta RP, żeby skupiać się na tym, co będzie, a nie na tym, co było – stwierdził (cytat za 300polityka.pl).

– Wszyscy którzy oglądali debatę prezydencką wiedzą, że dzisiaj rządzący chcą się przede wszystkim koncentrować na tym, co było, na tych sporach, które żeśmy prowadzili kilka lat temu – dodał.

Trzaskowski o emeryturach i 500 plus. Zapowiada utrzymanie rozwiązań

W tym kontekście podjął temat dwóch kluczowych ustaw Prawa i Sprawiedliwości. – Dzisiaj nie musimy już rozmawiać o 500 plus, dlatego że wszyscy jesteśmy za tym, aby utrzymać program 500 plus. Dzisiaj nie musimy rozmawiać o wieku emerytalnym, dlatego że nie podwyższymy wieku emerytalnego – podkreślił.

Co więcej, prezydent Warszawy zapowiedział, że zamierza podjąć działania za rzecz aktywizacji seniorów. Trzaskowski chce zachęcać osoby, aby pracowały dłużej. Przy czym zastrzega, że będzie to decyzja dobrowolna.

– Nie ma też co się spierać a propos takich kwestii jak np. przyjęcie euro, bo dzisiaj to nie jest dla nas problem. Dzisiaj nie rozstrzygamy tego, czy będziemy przyjmowali euro czy nie. Dzisiaj musimy skupić się na tym, co najważniejsze dziś i na tym, co najważniejsze będzie w przyszłości i tym różnię się od swoich konkurentów, że przede wszystkim zastanawiam się na tym, co będzie – stwierdził.

Wśród aktualnych tematów Trzaskowski wskazuje epidemię koronawirusa i jej wpływ na gospodarkę. W opinii kandydata na prezydenta, władza powinna się skupić na ratowaniu miejsc pracy oraz poprawić stan służby zdrowia.

Źródło: Twitter, 300polityka.pl