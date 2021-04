Kolejny polityk Koalicji Obywatelskiej dołączył do drużyny Szymona Hołowni. Tym razem padło na Mirosława Suchonia. Sytuację gorzko skomentował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Parlamentarne koło Polski 2050 powiększa się. We wtorek do formacji Szymona Hołowni dołączył Mirosław Suchoń. To kolejny transfer polityczny w ostatnich miesiącach. Najpierw szeregi ruchu zasiliła Hanna Gill-Piątek z Lewicy, następnie zrobili to przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej: Joanna Mucha, Paulina Hennig-Kloska, Tomasz Zimoch oraz senator Jacek Bury.

.@PanoramaTvp2 | Mirosław Suchoń przechodzi do Polski 2050. To już kolejny poseł, który opuszcza szeregi Koalicji Obywatelskiej. Szymon Hołownia mówi – to nowa jakość w polityce.



cd⤵️pic.twitter.com/AAIw8Pd22r — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) April 20, 2021

Kolejne transfery do formacji Hołowni z pewnością nie spodobały się przedstawicielom środowiska Platformy Obywatelskiej. Już wcześniej sceptycznie o taktyce stosowanej przez lidera ruchu Polska 2050 wypowiadał się Borys Budka. Do ostatniej sytuacji odniósł się z kolei prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

– Przez miesiąc byłem w pewnym sensie wyłączony z tej aktywnej polityki przez chorobę. I to też daje mi dystans taki, żeby jednak próbować się unieść ponad te spory, żeby zastanowić się nad tym, co najważniejsze – powiedział na antenie Polsat News.

– Przejmowanie wzajemne posłów temu nie służy. Mam takie poczucie, że Szymon Hołownia szedł do polityki po to, żeby ją zmieniać, a to niestety polityka zmienia Szymona Hołownię – dodał.