Rafał Trzaskowski zorganizował dziś konferencję prasową, w trakcie której zapowiedział podwyżki dla mieszkańców. Wymownie odpowiedział mu Jakub Banaszek, prezydent Chełma na Lubelszczyźnie. Jego wpis zdobył wiele polubień na Twitterze.

Rafał Trzaskowski przekazał dziś nienajlepsze wieści dla mieszkańców Warszawy. Włodarz stolicy oznajmił bowiem, że miasto w obliczu sytuacji związanej z pandemią, znajduje się w złej sytuacji finansowej. To z kolei zmusza go do przesunięcia niektórych inwestycji oraz wprowadzenia podwyżek.

„To, co najważniejsze, to to, że my – razem z Radą Miasta, z którą podjęliśmy bardzo trudne rozmowy na temat tych decyzji – nie rezygnujemy właściwie z żadnej istotnej inwestycji w Warszawie, niektóre z tych inwestycji po prostu przesuwamy w czasie. Myśmy zaproponowali bardziej radykalny plan przesunięć, natomiast po negocjacjach z radnymi KO ten plan zredukowaliśmy dlatego, że niektóre z tych inwestycji mają absolutnie fundamentalne znaczenie” – powiedział Trzaskowski.

To jednak nie koniec. Prezydent Warszawy zapowiedział bowiem podwyżki w kilku istotnych sektorach. Mowa m.in. o cenach wody, wywozie śmieci czy biletach w komunikacji miejskiej. Mówi się również o podwyższeniu opłat za parkowanie.

Na wpis prezydenta Warszawy zareagował prezydent Chełma, Jakub Banaszek. Polityk, który reprezentuje Porozumienie, czyli koalicjanta Prawa i Sprawiedliwości, w wymowny sposób odpowiedział Trzaskowskiemu na Twitterze.

Trzaskowski zapowiada podwyżki w Warszawie. Najmłodszy prezydent w Polsce odpowiada na Twitterze

„Prezydent @trzaskowski_ miasto zmuszone jest podnieść opłaty za wywóz śmieci, wodę, rozszerzyć strefy płatnego parkowania i podnieść opłaty za parkowanie. W planach jest też podwyżka cen biletów w komunikacji miejskiej” – napisał na Twitterze Mariusz Gierszewski, dziennikarz Wirtualnej Polski. Jego wpis udostępnił na swoim profilu społecznościowym prezydent Chełma, Jakub Banaszek. Najmłodszy prezydent w Polsce postanowił bowiem odpowiedzieć politykowi Koalicji Obywatelskiej.

Banaszek przyznaje, że w swoim mieście udało mu się obniżyć stawkę za śmieci, a w przyszłym roku obniży taryfę za wodę oraz wprowadzi bezpłatną komunikację miejską. „A w @MiastoChelm obniżyliśmy opłaty za wywóz śmieci, obniżamy taryfę na wodę i w przyszłym roku wprowadzamy bezpłatną komunikację” – napisał Jakub Banaszek.

Jego wpis cieszy się sporym powodzeniem w social media. Polubiło go bowiem ponad 500 osób, pojawiło się też sporo komentarzy.

A w @MiastoChelm obniżyliśmy opłaty za wywóz śmieci, obniżamy taryfę na wodę i w przyszłym roku wprowadzamy bezpłatną komunikację😊 https://t.co/uw9PiBAPHK — Jakub Banaszek (@Jakub_Banaszek) September 23, 2020

Banaszek to polityk partii Porozumienie. Od 2018 roku jest prezydent Chełma. W wyborach samorządowych pokonał Agatę Fisz, lewicową polityk, która rządziła miastem przez 12 lat.