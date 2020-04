Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie Polski, Węgier oraz Czech. Chodzi o odmowę relokacji uchodźców, która, według wyroku, miała być sprzeczna z prawem unijnym.

Sprawa związana z odmową relokacji uchodźców sięga 2017 roku. Już wówczas sprawa przeciwko Polsce, Węgrom i Czechom skierowana została przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Miało to związek z ustanowieniem tymczasowego mechanizmu relokacji w 2015 roku. Wówczas państwa członkowie Unii Europejskiej w ciągu dwóch lat miały rozdzielić między siebie do 120 tysięcy uchodźców. Według ówczesnych zapisów, do Polski miało trafić około 7 tysięcy osób.

Jak wiadomo, Polska nie wywiązała się później z tych zapisów. Podobnie uczyniły Czechy i Węgry. W tej sytuacji Komisja Europejska skierowała sprawę do TSUE. „Komisja wszczęła przeciwko Republice Czeskiej, Węgrom i Polsce postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Odpowiedzi udzielone przez te trzy państwa członkowskie nie zostały uznane za zadowalające i Komisja postanowiła przejść do następnego etapu postępowania” – brzmiał wówczas komunikat KE.

Dziś Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że odmowa relokacji uchodźców przez Polskę, Czechy i Węgry jest sprzeczna z unijnym prawem.

Czytaj także: Olga Tokarczuk krytykuje zamykanie granic w dobie koronawirusa. „Największa porażka w tych złych czasach”

Źr.: Radio ZET