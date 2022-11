To z pewnością nie spodoba się Władimirowi Putinowi. Turcja nie przepuściła przez cieśninę Bosfor rosyjskich okrętów wojennych. Czekały one na zgodę by wpłynąć na Morze Czarne od lutego 2022 roku. Z ustaleń BBC wynika, że okręty wrócą do Władywostoku. To kolejna zdecydowana reakcja Turcji w ostatnim czasie.

O sytuacji informuje rosyjska redakcja BBC. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że jednostki Floty Oceanu Spokojnego, zostały dostrzeżone w niedzielę w Cieśninie Singapurskiej. Wśród nich znajdowały się: krążownik rakietowy Wariag i niszczyciel rakietowy Admirał Tribuc.

Okręty zmierzały do swojej bazy we Władywostoku. Rosyjskie jednostki były obecne na Morzu Śródziemnym od 2 lutego. Prawdopodobnie miały wpłynąć na Morze Czarne, by ostrzeliwać Ukrainę. Ostatecznie Turcja zdecydowała się na blokadę swoich cieśnin dla okrętów wojennych.

Niedawno Turcy ogłosili, że eksport zboża drogą morską będzie kontynuowany, pomimo, że wcześniej umowę w tej sprawie zerwała Rosja…

1. Dwa statki ze zbożem wypłynęły z portu ukraińskiego mimo tego, że Rosja wycofała się ze współpracy. Z kolei Turcja zapewnia, że eksport będzie kontynuowany.

Moim zdaniem stanowisko Rosji świadczy o narastającej frustracji. Moskwa zerwała umowę po ataku ukraińskim… https://t.co/EfKOvaOhkU — Jarosław Kociszewski (@JarekKociszewsk) October 31, 2022

Rosyjskie okręty z Władywostoku, które miały ostrzeliwać Ukrainę, wracają do domu. Turcja nie pozwoliła im wejść na Morze Czarne, rosyjskie statki na Morzu Śródziemnym czekały na pozwolenie Ankary na przekroczenie Bosforu od 2 lutego, ale nie otrzymały zgody, w efekcie 6 pic.twitter.com/6rcrUf9Uc9 — Marcin K | Forza Robert Kubica | F1 (@Jona_Mar78) November 7, 2022