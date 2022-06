Pewien turysta postanowił zdobyć Giewont w polskich Tatrach. Miał jednak pecha, bo na podobny pomysł w tym samym czasie wpadły setki innych osób. Mężczyzna postanowił uwiecznić, to co zobaczył pod słynnym szczytem.

Od lat polskie Tatry w okresie wakacyjnym przeżywają prawdziwe oblężenie turystów. W ostatnim czasie tego typu wyjazdom sprzyja znakomita pogoda, która zachęca turystów do korzystania z uroków przyrody.

Choć tegoroczne wakacje dopiero się zaczynają, w górach już pojawiły się ogromne tłumy. „Stoimy w cyrku. W kolejce za biletami” – słyszymy na samym początku nagrania, które opublikował w sieci turysta chcący wejść na Giewont.

„Podobno dwie godziny czekania, nie ściemniam. No co? Fajnie jest” – dodaje turysta. W tle widzimy ogromną kolejkę osób chcących wejść na szczyt.

„Zobaczymy ten Giewont z góry, ale to, co się tutaj dzieje w czerwcu… a nie chcę wiedzieć, co tutaj się dzieje w lipcu i sierpniu” – dodaje turysta w dalszej części krótkiego nagrania opublikowanego w serwisach społecznościowych.

Źr. o2.pl