Donald Tusk zareagował na ostatnią wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości w wywiadzie dla TVP wspomniał o ryzyku „wojny domowej” i o „zmianach psychicznych”. Lider Platformy Obywatelskiej odpowiedział.

Przypomnijmy, że ustępujący wicepremier Jarosław Kaczyński pojawił się we wtorek w TVP. Prezes PiS tłumaczył, że zamierza się skupić na prowadzeniu partii i osiągnięciu sukcesu w kolejnych wyborach. Jak zaznacza, wyzwanie jest poważne.

Podczas rozmowy wyraził opinię, że lider największej formacji opozycyjnej Donald Tusk „przygotowuje coś w rodzaju wojny domowej”. Zdaniem Kaczyńskiego powody takiego postępowania wynikać mogą z rozgoryczenia licznymi porażkami.

– Ten szok wynikający z utraty władzy, oni zdaje się byli przekonani, że będą tutaj rządzić bardzo długo, doprowadził do jakichś zmian psychicznych i przede wszystkim do snucia takich planów, które z demokracją i praworządnością nie mają kompletnie nic wspólnego – mówił Kaczyński.

– Poza tym muszą doprowadzić do niezwykle ostrych konfliktów ze wszystkimi tego konsekwencjami – dodał prezes PiS.

O komentarz do słów Kaczyńskiego poproszony został podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Sejmie, Donald Tusk. – Kaczyński powinien się, moim zdaniem, cieszyć i bardzo doceniać to, że ja nigdy publicznie nie analizowałem jego stanów psychicznych, a materiał jest przecież bardzo bogaty – oświadczył.

Tusk przekonuje, że nie chce reagować na „zaczepki” prezesa PiS. Aczkolwiek dodał, iż zaskoczył go ton Kaczyńskiego. – To inteligent z Żoliborza i żeby w taki sposób polemizował ze swoim głównym oponentem, to takie nie najlepiej o nim świadczy – powiedział.

Przestrzegł jednak prezesa PiS, by uważał na słowa. – Używanie medycznych czy psychiatrycznych terminów w walce politycznej po to, żeby kogoś dotknąć, czy stygmatyzować – z tym należy być w w ogóle bardzo ostrożnym – oświadczył Tusk.