Paweł Kukiz nie wierzy Donaldowi Tuskowi. Lider Kukiz’15 sugeruje, że obecny szef PO ogłasza wiele pomysłów, jednak ma ewidentny problem z ich realizacją. – Pamiętacie państwo słynne zapowiedzi programu „15 procent”? 15 proc. CIT, VAT i PIT? Sam się z tego śmieję. Przypomnę „4 x TAK Tuska” – przypomniał podczas rozmowy.

W pewnym momencie programu, Kukiz poruszył głośny ostatnio wątek związków partnerskich. Przypomnijmy, że podczas Campus Polska, Tusk zapowiedział, że tuż po przejęciu władzy zalegalizuje związki tego typu.

– Ja mam na to pomysł. Trzeba zadać społeczeństwu pytanie referendalne: czy jesteś zwolennikiem regulacji prawnych dotyczących związków partnerskich zawieranych przed notariuszem – stwierdził. W tym kontekście przywołał nieskuteczną, jego zdaniem, strategię opozycji. – Opozycja żyje z konfliktu – ocenił.

Następnie znowu wrócił do lidera największej partii opozycyjnej w Polsce. – Tusk kłamie tak jak kłamał. Opowiadał ostatnio, że „ustawa antykorupcyjna Kukiza jest guzik warta, gdyż przez dwa lata będzie można kraść – stwierdził.

– Nie panie Tusk, pan opowiada głupoty. Przepisy dotyczące złodziejstwa wchodzą w życie 1 stycznia 2022 roku. Gdyby Tusk miał pytać niektórych swoich kolegów o kwestie łapówkarskie, to nie wiem, czy by mu życia starczyło, by wysłuchać wszystkich odpowiedzi – dodał.