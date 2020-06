Podczas posiedzenia Sejmu doszło do awantury, w której emocjom dał się ponieś Jarosław Kaczyński. Prezes PiS określił polityków opozycji mianem „chamskiej hołoty”, co wywołało wśród nich spore oburzenie. Do sprawy odniósł się nawet Donald Tusk, który nie szczędził złośliwości szefowi partii rządzącej.

Debata nad wnioskiem o wotum nieufności dla ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego przerodziła się w awanturę. W pewnym momencie Jarosław Kaczyński dał się sprowokować opozycji i nazwał jej posłów mianem „chamskiej hołoty”. To wywołało ogromne oburzenie na sali sejmowej i odbiło się szerokim echem w mediach.

Czytaj także: Awantura w Sejmie po słowach Kaczyńskiego. „Chamska hołota” [WIDEO]

Sprawę w swoim stylu skomentował także Donald Tusk. Polityk nie przebierał w złośliwościach pod adresem Kaczyńskiego. „Polacy mile zaskoczeni szczerością sejmowej autoprezentacji prezesa”– napisał na Twitterze były premier odnosząc się do czwartkowych wydarzeń w Sejmie.

Polacy mile zaskoczeni szczerością sejmowej autoprezentacji prezesa. — Donald Tusk (@donaldtusk) June 5, 2020

Po sześciu godzinach wpis szefa Europejskiej Partii Ludowej „polubiło” aż 9 tys. użytkowników Twittera. W komentarzach rozgorzała prawdziwa burza. Część internautów atakowało autora wpisu, twierdząc, że to Tusk wprowadził do Polski tak ostry język debaty. Inni zgadzali się z byłym premierem i dołączali do krytyki pod adresem Kaczyńsiego.

Źr. wmeritum.pl; twitter