Do bardzo ostrej wymiany zdań doszło w Sejmie podczas rozpatrywania wniosku o wotum nieufności dla ministra Łukasza Szumowskiego. W pewnym momencie Jarosław Kaczyński miał nazwać opozycję „chamską hołotą”. Spotkało się to z bardzo ostrą reakcją.

W nocy Sejm debatował nad wnioskiem o wotum nieufności dla ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Podczas swojego wystąpienia Barbara Nowacka stwierdziła, że minister nie spełnił swojego zadania. „W imieniu Koalicji Obywatelskiej wnoszę o wotum nieufności wobec Łukasza Szumowskiego. Największy chyba zawód ostatnich miesięcy. Człowieka, który udawał nadzieje, a kiedy opadły maski, zobaczyliśmy prawdziwą twarz rządu PiS – twarz konfliktu interesów, korupcji i nieudacznictwa. Nie dał pan rady” – powiedziała.

W czasie wystąpienia posłanki, grupa posłów PiS stała przy ławach rządowych. Wśród nich byli między innymi prezes PiS Jarosław Kaczyński, a także wicepremier Jadwiga Emilewicz oraz wicepremier Piotr Gliński. Takie zachowanie wywołało oburzenie u opozycji. „Panie Marszałku, mam prośbę. To jest wotum w stosunku do pana ministra” – powiedział Borys Budka. „Sejm to nie jest pana folwark, panie prezesie” – dodał lider KO.

Całą sytuację próbował uspokoić wicemarszałek Ryszard Terlecki, który przywoływał posłów opozycji do porządku. W pewnym momencie prezes PiS miał nazwać opozycję „chamską hołotą”. To wywołało ogromne oburzenie na sali sejmowej. „Prezes Jarosław Kaczyński nazwał w Sejmie opozycję „chamską hołotą”. Czas już skończyć z poniżaniem Polaków przez arogancką władzę” – napisał na Twitterze Jan Grabiec.

Nagranie z całej sytuacji można zobaczyć poniżej.

