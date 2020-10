Wojna domowa to ich żywioł. Ale przegrają ją. Już przegrali – przekonuje Donald Tusk. Szef Europejskiej Partii Ludowej odniósł się do fali protestów przeciwników zakazu aborcji, która przetacza się przez większe miasta w Polsce.

Donald Tusk po raz kolejny odniósł się do sytuacji politycznej w Polsce. Tym razem odniósł się do kompromisu aborcyjnego, który został naruszony orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. „Nikt nie był w pełni zadowolony z kompromisu. Taka jego natura” – podkreślił.

„Jego jedyną zaletą było to, że chronił Polaków przed aborcyjną wojną domową. Zniszczyli go celowo i bezpowrotnie. Bo wojna domowa to ich żywioł. Ale przegrają ją. Już przegrali” – przekonuje były premier.

Nikt nie był w pełni zadowolony z kompromisu. Taka jego natura. Jego jedyną zaletą było to, że chronił Polaków przed aborcyjną wojną domową. Zniszczyli go celowo i bezpowrotnie. Bo wojna domowa to ich żywioł. Ale przegrają ją. Już przegrali. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 25, 2020

To kolejny komentarz Tuska do gwałtownej reakcji na czwartkowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. „Proszę odejść czym prędzej! Chociaż można wyrazić to prościej” – napisał w piątek szef EPL. Było to oczywiste nawiązanie do głównego hasła protestów „wypier…ć”.

Kolejny komentarz byłego premiera został udostępniony w sieci przez jego córkę. Kasia Tusk poinformowała internautów, że wzięła udział w proteście przeciwko zakazowi aborcji, który odbył się w Gdyni. Córka byłego premiera była pod wrażeniem zaangażowania młodych ludzi.

„Tatulku, w Gdyni tłum. Miasto zablokowane. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. I mnóstwo młodych” – napisała. „To wasza rewolucja. Ale uważaj na siebie” – odpisał Tusk.

Źródło: Twitter, WP