Donald Tusk rzuca wyzwanie Prawu i Sprawiedliwości! Podczas sobotniej Konwencji Przyszłości zaatakował obóz rządzący na wielu polach. Odpowiedział mu jeden z parlamentarzystów PiS.

W trakcie swojego wystąpienia Donald Tusk wielokrotnie uderzył w obóz Jarosława Kaczyńskiego. Jednym z głównych zarzutów były oczywiście kwestie gospodarcze.

– Jeśli ktoś potrafi walczyć z drożyzną, potrafił inflację wziąć za gardło i zdusić do zera, to był mój rząd. Powiem tylko te dwie liczby, dwie dane. Jak zostawałem premierem, to inflacja sięgała mniej więcej 5 proc. – oświadczył.

– Później przyszedł kryzys finansowy, obiektywny kryzys, nie z Polski, które pogrążył wiele gospodarek, w tym Europy. I mimo to od momentu, kiedy utworzyłem pierwszy rząd, do momentu kiedy zdałem ten rząd i przekazałem premierostwo, inflacja zjechała z 5 poniżej 0 proc. – dodał.

– W listopadzie pan Glapiński powiedział „od początku przyszłego roku, wszystko wskazuje na to, że inflacja będzie spadać. Nic dramatycznego się nie dzieje, niektórzy tylko straszą inflacją”. On to powiedział w listopadzie – przypomniał.

Atak Tuska w politykę finansową rządu Mateusza Morawieckiego oraz Narodowego Banku Polskiego wyraźnie nie spodobał się Janowi Mosińskiemu. Parlamentarzysta PiS napisał krótki komentarz, w którym oskarżył Tuska o pomysły, które doprowadziłyby nas do hiperinflacji.