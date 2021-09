Podczas sobotniej konwencji Platformy Obywatelskiej, Donald Tusk nawiązał do kontrowersyjnych słów Sławomira Nitrasa. Kilka tygodni temu polityk wywołał olbrzymi skandal mówiąc o „piłowaniu katolików” w Polsce. Szefowi Platformy mocno się to nie spodobało.

Tusk bezpośrednio nawiązał do słów Nitrasa. „W mojej rodzinie większość osób jest katolikami. Nie chcą być piłowani” – mówił szef PO.

„Naszym przeciwnikiem nie są katolicy, bo przecież my jesteśmy katolikami w dużej większości. Ludzie, nie wpadajmy w schizofrenię” – powiedział Donald Tusk w dalszej części swojej wypowiedzi.

Portal Wprost informuje, że po jego wystąpieniu w kuluarach na gorąco komentowano, że Sławomir Nitras w ten sposób „dostał w zęby” od Donalda Tuska.

Przypomnijmy, Nitras wziął udział w jednym z paneli dyskusyjnych podczas Campus Polska. Szerokim echem odbiła się jego wypowiedź na temat „piłowania” katolików. „Uważam, że za naszego życia dojdzie do tego momentu, że katolicy w Polsce staną się mniejszością” – mówił Nitras.

„Dobrze, żeby to się stało w sposób niegwałtowny. Żeby to się stało w sposób racjonalny, a nie na zasadzie pewnej zemsty. Lecz na zasadzie: „To jest uczciwa kara za to, co się stało. Musimy was spiłować z pewnych przywilejów dlatego, że znowu podniesiecie głowę, jeśli się coś zmieni. Tak uważam” – dodał Nitras.

Źr. wprost.pl; wmeritum.pl