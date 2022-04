Pamiętacie to zdjęcie? Uradowania twarz prezesa Adama Glapińskiego ze sztabą złota w rękach. Ma powód do radości – mówi Donald Tusk na swoim najnowszym nagraniu. Szef Platformy Obywatelskiej zareagował na podwyżkę stóp procentowych.

Przypomnijmy, że w środę Rada Polityki Pieniężnej zadecydowała o podwyżce wszystkich stóp procentowych o 1 punkt procentowy. Główna stopa NBP wrosła z poziomu 3,5 proc. do 4,5 proc.

Jak zauważyli ekonomiści jest to kolejny zabieg tego typu. RPP podnosi stopy co miesiąc od października.

Decyzję RPP błyskawicznie skomentowała opozycja. W czwartek głos zabrał Donald Tusk, który opublikował specjalne nagranie na Twitterze.

Tusk reaguje na decyzję RPP: To on odpowiada między innymi za stopy procentowe i za to jak wysokie raty kredytu płacicie

– Pamiętacie to zdjęcie? Uradowania twarz prezesa Adama Glapińskiego ze sztabą złota w rękach. Ma powód do radości – zarobił w zeszłym roku ponad 1 mln złotych i dał sobie jeszcze 600 tysięcy złotych premii – oświadczył Tusk.

Lider PO obarcza Glapińskiego winą za obecną politykę finansową. W jego opinii decyzje szefa NBP oznaczają „nieszczęście setek tysięcy polskich rodzin”. – To on odpowiada między innymi za stopy procentowe i za to jak wysokie raty kredytu płacicie – podkreślił.

Dla nich złoto, dla Was ryż. pic.twitter.com/2Tt75J21Q1 — Donald Tusk (@donaldtusk) April 7, 2022

Tusk przypomina, że w ciągu stycznia i lutego 2022 roku zyski netto polskich banków osiągnęły rekordowy poziom – 4 miliardów złotych. W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku oznacza to blisko 100 proc. wzrost.

– No ale w końcu, jak powiedział premier bankier Morawiecki, ludziom powinna wystarczyć miska ryżu. Dla ludzi będzie więc miska ryżu, a dla nich będzie to złoto – ocenił.

Następnie Tusk przedstawił przykłady, jak podwyżki odbiły się na ratach kredytowych. Szef PO zapowiedział, że Koalicja Obywatelska przedstawi projekt, który umożliwi kredytobiorcom płacenie rat na poziomie z końca zeszłego roku.