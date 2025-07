Donald Tusk w mocnych słowach odniósł się do ostatniej wypowiedzi Grzegorza Brauna, która wywołała skandal. Szef rządu stwierdził, że „musimy zrobić wszystko, żeby nikomu na świecie Polska nie kojarzyła się z takimi twarzami, z takimi ludźmi”.

Braun w rozmowie na antenie Radia Wnet wypowiedział słowa, które wywołały burzę o zasięgu międzynarodowym. „Mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to fake” – mówił. „Przekaz pseudohistoryczny, który Muzeum Auschwitz-Birkenau oferuje, jest materiałem, który nie spełnia, powiedziałbym tak, kryteriów warsztatu historyczno-naukowego we wszystkich szczegółach. I to jest właśnie fakt” – stwierdził, co spotkało się z protestem redaktora prowadzącego rozmowę.

Pytanie o tę sprawę usłyszał podczas konferencji prasowej Donald Tusk. „To jest hańba. Musimy zrobić wszystko, żeby nikomu na świecie Polska nie kojarzyła się z takimi twarzami, z takimi ludźmi, z takimi działaniami” – odparł.

Stwierdził, że Braun „nie jest pierwszy i nie jest ostatni”. „Widzieliśmy to też na granicy ostatnio, w Zamościu były jakieś nieprzyjemne sceny, nagonki na ludzi o innym kolorze skóry” – dodał.

Tusk zwrócił się do prezydenta Dudy i do Jarosława Kaczyńskiego. „Zwracam się do prezydenta Dudy, czy prezesa Kaczyńskiego, żeby oni też nie kokietowali, nie współgrali z tą paskudną atmosferą, jaką wytwarzają ludzie typu Braun, Bąkiewicz, czy tego typu gracze polityczni” – powiedział.

„Nie wydam polecenia policjantowi w miejscu akcji, ale moja rekomendacja jest taka, żeby działać twardo i zdecydowanie. I nie zważać na pozycję osób, które łamią lub naruszają prawo” – mówił Tusk.

„Każdy, kto ma gotowość mówienia o sobie, że jest polskim patriotą, musi pokazać dobrą twarz polskiego patriotyzmu, i nie może być akceptacji, zgody, czy gry politycznej wokół tych spraw, bo będziemy się wstydzić wszyscy do końca życia, że wśród nas są ludzie, którzy robią takie rzeczy” – powiedział Tusk.

Źr. Polsat News