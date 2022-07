Donald Tusk podczas spotkania Meet Up Nowa Generacja Platformy Obywatelskiej odpowiadał na pytanie dotyczące rozmów ze zwolennikami teorii spiskowych. Lider PO przy tej okazji nie omieszkał nawiązać do Edyty Górniak, która w ostatnim czasie zasłynęła wieloma – delikatnie mówiąc – kontrowersyjnymi wypowiedziami.

O sposób rozmowy ze zwolennikami teorii spiskowych oraz o radzenie sobie z dezinformacją Donald Tusk został zapytany podczas spotkania z młodymi na Meet Up Nowa Generacja Platformy Obywatelskiej. „Są dwie kategorie polityczne, jeśli chodzi o ten narastający problem spiskowego myślenia, patrzenia na świat przez pryzmat totalnej nieufności” – mówił lider PO. „Wszyscy pamiętamy wręcz tę niesłychaną karierę kłamstwa smoleńskiego. (…) Ameryka Trumpa jest kolejnym dobitnym przykładem. Tam był mit z Hillary Clinton, która miała mieć w pizzerii siedzibę, gdzie handlowano dziećmi. Kompletnie wyssane z palca bzdury” – dodał.

Tusk nie omieszkał nawiązać do Edyty Górniak, która stwierdziła ostatnio, że „wśród nas żyją też bioroboty, hybrydy i reptilianie”. „Mamy wybitną polską piosenkarkę, która dość dobrze poznaje, kto jest człowiekiem, a kto tylko się wcielił” – powiedział, a na sali wybuchła salwa śmiechu. „To czasami ma pokraczne formy, bardzo zabawne. (…) Powszechność tego zjawiska nie pozwala nam być wobec tego obojętnym” – mówił.

Zdaniem lidera PO, trzeba też rozróżnić prawo do wolności od sabotażu. Jako przykład podał tu działania Rosji. „Nigdy nie będę występował przeciwko wolności. Nie mam iluzji co dot ego, że można i należy kontrolować taką przestrzeń, jak internet. Ale tam, gdzie mamy do czynienia z sabotażem i ewidentną agresją przeciwko naszemu społeczeństwu, tam trzeba walczyć wszystkimi dostępnymi metodami” – powiedział.

Źr.: WP