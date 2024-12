Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych bardzo wymowny wpis dotyczący jednego ze swoich ministrów. Chodzi o Dariusza Wieczorka, wokół którego od pewnego czasu narosły kontrowersje. Problemem jest to, że Wieczorek należy do ugrupowania koalicyjnego.

„Czas na decyzję w sprawie ministra Dariusza Wieczorka. Będę dzisiaj o tym rozmawiał z przewodniczącym Nowej Lewicy” – napisał Tusk na swoim profilu w serwisie X.

Czas na decyzję w sprawie ministra Dariusza Wieczorka. Będę dzisiaj o tym rozmawiał z przewodniczącym Nowej Lewicy. — Donald Tusk (@donaldtusk) December 16, 2024

Głos w sprawie zabrał Włodzimierz Czarzasty, który szefuje Lewicy, a to do niej należy Wieczorek. Odwołanie ministra wymaga zatem rozmów pomiędzy koalicjantami, a to wcale nie musi przebiegać w zgodnej atmosferze. Czarzasty ujawnił jednak, że to on prosił premiera o rozmowę.

„Po wyjściu ze szpitala poprosiłem Pana Premiera o spotkanie. Dzięki za szybką ( jak zwykle) reakcję” – napisał Czarzasty.

Po wyjściu ze szpitala poprosiłem Pana Premiera o spotkanie. Dzięki za szybką ( jak zwykle) reakcję😊 https://t.co/TZTf4cNRVW — WłodzimierzCzarzasty 📚📖 #Lewica (@wlodekczarzasty) December 16, 2024

Tusk reaguje w ten sposób na kontrowersje, które ostatnio pojawiały się wokół ministra nauki. Jeszcze w czwartek media poinformowały, że doszło do ujawnienia danych sygnalistki z Uniwersytetu Szczecińskiego, za co spotkały ją pewne konsekwencje. Jej dane rektorowi uczelni miał zdaniem WP przekazać osobiście minister. Później na jaw wyszły błędy, jakie Wieczorek popełnił wypełniając oświadczenie majątkowe. Zapomniał wspomnieć w nim o niektórych składnikach swojego majątku, w tym o nieruchomości.

Przeczytaj również:

Źr. Polsat News; X