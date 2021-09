Donald Tusk napisał list zaadresowany do polityków Platformy Obywatelskiej. „Super Express” ujawnił treść dokumentu. Pismo szefa PO jest najwyraźniej elementem kampanii przed wyborami władz w Platformie Obywatelskiej.

W treści Tusk zwrócił się do wszystkich polityków i działaczy PO. „Bardzo Wam dziękuję za Wasze wsparcie i Waszą dobrą energię, która towarzyszy mi od pierwszych dni po moim powrocie do polskiej polityki. Wasze zaufanie i nowy entuzjazm to dla mnie wielkie zobowiązanie. Dzięki Wam nie tylko ja, ale miliony Polaków odzyskało wiarę w sens działań i nadzieję na zmianę” – czytamy.

Lider PO nie stronił od militarystycznej retoryki. „Nie ma przesady w stwierdzeniu, że od naszej aktywności determinacji będzie zależał wynik tej historycznej batalii. O Polskę w Europie, i Europę w Polsce. Potrzebujemy doświadczenia naszych parlamentarzystów, samorządowców i lokalnych liderów, ale bądźmy też otwarci na tych wszystkich, którzy w ostatnich tygodniach uwierzyli w Platformę i dołączają do nas. Ich zapał i gotowość do wspólnej pracy są bezcenne” – pisze Tusk.

Pod koniec listu, były premier agitował polityków PO do udziału w wyborach partyjnych. „Nadchodzi czas wyborów w naszych strukturach. Od Waszego głosu zależeć będzie, czy zbudujemy drużynę, która podejmie wyzwanie i będzie zdolna zwyciężyć w grze o przyszłość naszej Ojczyzny. Grze najciężej i najtrudniejszej od 1989 roku” – czytamy.

„Dlatego proszę Was o udział w naszych wewnętrznych wyborach. Nie zostawiajcie niczego przypadkowi” – zaapelował Tusk.

Źr. se.pl