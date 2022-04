Platforma Obywatelska zorganizowała forum eksperckie na temat wojny na Ukrainie. Wypowiedział się na nim między innymi Donald Tusk. Były premier odniósł się do postawy prezentowanej przez Zbigniewa Ziobro i Jacka Kurskiego, których określił mianem „rakiet balistycznych Putina”.

Gen. Piotr Pytel, były szef kontrwywiadu wojskowego, był jedną z osób, które zabrały głos podczas forum eksperckiego na temat wojny na Ukrainie zorganizowanego przez Platformę Obywatelską. Mówił on między innymi o działaniach służb rosyjskich w Polsce. „Dla mnie takimi symptomami, szczególnie niebezpiecznymi i wartymi zainteresowania jest cała sfera wpływu pewnych idei, lansowanych przez osoby czy instytucje, które docierają do kręgów decyzyjnych i implementują następujące tezy: upadek systemu zachodniego, rozpad NATO” – powiedział.

W podobnym tonie wypowiedział się lider PO Donald Tusk. „Te fronty są pootwierane na całym świecie. To były kampanie Trumpa, brexit, polityka Orbana na Węgrzech, Salviniego we Włoszech, ale również jawne wspieranie takich polityków jak Marine Le Pen we Francji” – powiedział.

Były premier mówił również o polskich politykach. „W jakimś sensie te osoby w Polsce, które wspierają polityków proputinowskilh, to są też rakiety balistyczne Putina. Są one również skuteczne, a tańsze w obsłudze” – powiedział. W tym kontekście Donald Tusk wymienił Zbigniewa Ziobro, który „atakuje obecność Polski w Unii Europejskiej”, Mateusza Morawieckiego, który „wspiera Le Pen, Orbana i Salviniego” oraz Jacka Kurskiego, który „w TVP sączy podziały i konflikty 24 godziny na dobę”.

Źr.: Wprost