Wielkie zmiany zajdą niebawem w TVN? Wskazują na to informacje, jakie opublikował serwis pudelek.pl. Z informacji uzyskanych przez tabloid wynika, że stacja wkrótce zmieni właściciela, a elementem przygotowania do transakcji są zwolnienia i redukcja majątku. To nie koniec rewelacji, bo serwis informuje, że wkrótce Edward Miszczak przejdzie na emeryturę.

Miszczak pracuje w stacji jako dyrektor programowy od 23 lat. Z ustaleń pudelka wynika, że już za dwa miesiące jego kariera dobiegnie rzekomo kńca. „W marcu Edward Miszczak idzie na emeryturę. W TVN trwają już przygotowania do jego odejścia. Prawdopodobnie ma go zastąpić Lidia Kazen, która jest dyrektor programową TTV.” – mówi jeden z informatorów serwisu.

Czytaj także: Berkowicz nie wytrzymał: „To już jest sku******stwo”

To nie wszystko, bo serwis wskazuje, że wszystkie zmiany są motywowane zbliżającą się sprzedażą TVN. „Grupa przygotowuje się również do sprzedaży, prawdopodobnie stację ma przejąć Disney. Stąd takie porządki” – mówi źródło pudelka.

„TVN ma być tak mały, jak to możliwe”

„Jeszcze przed rzekomą sprzedażą TVN ma być tak mały, jak to tylko możliwe. Chodzi zarówno o zasoby materialne, jak i osobowe.” – czytamy na portalu. „Zwalniają kogo się da, zrezygnowali z różnych domków i budynków dodatkowych, które wcześniej wynajmowali na potrzeby różnych produkcji i na biura” – przekonuje informator serwisu.

Czytaj także: Najman broni Jerzego Brzęczka i… atakuje Stanowskiego. „Bonito zrobił błąd”

Portal poprosił o komentarz biuro prasowe TVN Grupy Discovery. Z przesłanego komunikatu wynika, że doniesienia o emeryturze Miszczaka są „nieprawdziwe”. „Dotycząca go zmiana w strukturze, która nastąpiła wiele miesięcy temu, ma charakter wyłącznie formalny. W zarządzie TVN S.A. nie ma obecnie funkcji prezesa, stąd też nie może być stanowiska wiceprezesa. Faktyczny zakres odpowiedzialności Edwarda Miszczaka nie uległ zmianie” – czytamy w komunikacie przytaczanym przez pudelek.

Źr. pudelek.pl