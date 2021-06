TVP Sport ogłosiło, kto skomentuje mecze ćwierćfinałowe Mistrzostw Europy. W sieci nie brakuje wściekłych kibiców, którzy oburzeni są na brak w rozpisce Rafała Wolskiego. Zdaniem wielu osób, to właśnie on do tej pory radził sobie najlepiej.

Mistrzostwa Europy powoli wchodzą w decydującą fazę. Poznaliśmy już cztery pary, które zmierzą się ze sobą w ćwierćfinałach. W tle zapadają także decyzje dotyczące komentatorów. Po etapie 1/8 finału wiadomo już, że trójka z nich nie będzie dalej pracowała przy Euro.

TVP Sport ogłosiło, że mecz Szwajcarii z Hiszpanią skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński, natomiast hitowe spotkanie Belgii z Włochami Mateusz Borek i Kazimierz Węgrzyn. W sobotę mecz pomiędzy Czechami i Danią będą komentować Dariusz Szpakowski i Andrzej Juskowiak, natomiast spotkanie Ukraina-Anglia Maciej Iwański i Marcin Żewłakow.

Rozpiska oznacza, że z listy komentatorów wypadli Rafał Wolski, Sławomir Kwiatkowski i Michał Zawacki. Szczególnie głośno wśród kibiców jest o pierwszym z nich. Rafał Wolski przez wiele osób uważany był za najlepszego i najlepiej przygotowanego komentatora podczas tegorocznych Mistrzostw Europy. Kibice zauważyli, że rzadko się mylił, a jego komentarze były interesujące i emocjonujące.

Brak Rafała Wolskiego wywołał ogromną dyskusję na Twitterze, na którą postanowił zareagować dyrektor TVP Sport Marek Szkolnikowski. „Ale wiecie, że poza tt istnieje realny świat? Taki, w którym liczy się dane słowo i uścisk dłoni, gdzie obowiązuje szacunek wobec pracowników, a decyzje podejmuje się biorąc pod uwagę interes 38 milionów Polaków, a nie twitterka?” – napisał. „Rafał dzięki za fenomenalny turniej, cdn” – dodał.

Ale wiecie, że poza tt istnieje realny świat? Taki, w którym liczy się dane słowo i uścisk dłoni, gdzie obowiązuje szacunek wobec pracowników, a decyzje podejmuje się biorąc pod uwagę interes 38 milionów Polaków, a nie twitterka? @rwolski75 dzięki za fenomenalny turniej, cdn 🙃 — Marek Szkolnikowski (@mszkolnikowski) June 30, 2021

Czytaj także: Fantastyczna przemiana kibica! To nagranie podbija internet [WIDEO]

Żr.: Radio ZET, Twitter/Marek Szkolnikowski