Były Główny Inspektor Sanitarny dr Andrzej Trybusz w rozmowie z radiem RMF FM ocenił, że w obecnej sytuacji epidemicznej jedynym ratunkiem jest twardy lockdown. W ocenie eksperta, żadne inne ograniczenia nie pomogą, a czas na eksperymenty już minął. W środę resort zdrowia poinformował o rekordowej liczbie nowych potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem.

Były szef GIS widzi tylko jedno rozwiązanie. Według niego wszyscy powinni zostać w domach na tydzień lub dwa. Tylko w ten sposób uda się przerwać spiralę zakażeń. „Nie ma czasu na eksperymenty, potrzebne są już radykalne działania – twardy lockdown” – mówi były Główny Inspektor Sanitarny dr Andrzej Trybusz w rozmowie z RMF FM.

Według eksperta wszystkie inne działania podejmowane przez rząd nie przyniosą żadnych skutków. „To już nie jest czas na kolejne kroczki, zamykanie kolejnych branż. Nie mamy na to czasu” – twierdzi Trybusz. „To jest naprawdę dramatyczna sytuacja. „Tutaj sobie sklep meblowy zamkniemy, tutaj coś innego… To może w perspektywie 3-4 tygodni da jakiś efekt. Ale my to musimy zrobić zaraz” – alarmuje.

Trybusz uważa, że tylko twardy lockdown pomoże i to taki z zamknięciem kościołów. „Ja nie wierzę w przestrzeganie żadnych norm, nikt tych wiernych nie będzie liczył. To jest wszystko utopia.” – twierdzi. Były szef GIS dodaje, że można rozważyć np. jedynie msze polowe, na świeżym powietrzu.

Rekord zakażeń

W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 29 978 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Potwierdziły się więc informacje o nowym rekordzie zakażeń – tak wielu dobowych przypadków nie mieliśmy od początku pandemii. Resort poinformował również o śmierci 575 zakażonych osób. „Z powodu COVID-19 zmarło 115 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 460 osób” – czytamy.

Łącznie w naszym kraju wykryto 2 120 671 przypadków zakażenia koronawirusem. 50 340 osób nie żyje a 1 707 846 uznano za wyzdrowiałe.

