To, jakie treści podsuwa Twitter w zależności od składu obserwowanych osób, prześledzili badacze z Krakowa. Zauważyli asymetrię w tym, jak budowany jest feed, jeśli obserwuje się wiele profili antyszczepionkowców w porównaniu z tym, kiedy obserwuje się osoby popierające szczepienia na COVID-19.

Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu #Webimmunization (#Cyber_odporność) postanowili zbadać, jak wygląda i zmienia się treść prezentowana na Twitterze, w zależności od tego, kogo się obserwuje. Przygotowali i dzięki algorytmom sztucznej inteligencji wytrenowali 5 botów. Pierwszy z nich – Anthony zaczynał obserwacje jedynie od osób o poglądach antyszczepionkowych. Następne boty, kolejno: Alice, Julia i Alfred obserwowały coraz mniejszy odsetek kont antyszczepionkowych, aż ostatni bot – Jessie śledził jedynie osoby o poglądach proszczepionkowych. Boty te przez kilka dni zbierały tweety, które wyświetlały się im w feedzie. A naukowcy policzyli potem, ile z tych wpisów było proszczepionkowych, ile antyszczepionkowych, a ile – neutralnych, a więc nie wartościujących szczepionek.

“Wyniki naszego eksperymentu są niepokojące” – piszą autorzy badania w swoim blogu https://webimmunization2.notion.site/UWA-AJ-KOGO-OBSERWUJESZ-W-SIECI-PL-fa84bd171e774fc28193b5a78e582482 . Okazało się, że obserwatorom o “proszczepionkowych” zainteresowaniach wyświetlały się głównie neutralne tweety. W feedzie pojawiał się tylko niewielki odsetek wpisów (5 proc.), które wspierał ideę szczepień. Co ciekawe, tweetów tych było tylko trochę więcej niż tweetów przeciwników szczepień.

Tymczasem w feedzie botów “antyszczepionkowych” nawet co trzeci wyświetlający się wpis zniechęcał do szczepień, a tylko jeden na kilkadziesiąt – szczepienia wspierał.

Ciekawy był przypadek bota, który miał być “neutralny”. “Próba 'zrównoważenia opinii’ doprowadziła do katastrofy. Julia (która zaczynała od połowy znajomych proszczepionkowców i połowy znajomych antyszczepionkowców) widziała tylko 2 proc. tweetów proszczepionkowych w porównaniu z 35 proc. tweetów antyszczepionkowymi” – wskazują autorzy badania.

“Prowadzi to do obserwacji, że osoby, które są przekonane o skuteczności i użyteczności szczepionek COVID-19, nie mają tendencji do forsowania tego stanowiska wśród innych użytkowników proszczepionkowych. Jednocześnie, antyszczepionkowcy zdają się stale wzmacniać swoje przesłanie i stanowisko wśród innych antyszczepionkowców” – podsumowują naukowcy z projektu #Webimmunization.

I ostrzegają: “Uważaj, kogo obserwujesz w sieci!”.

Publikacja ze szczegółowymi wynikami badań dostępna jest na stronie https://dl.acm.org/doi/10.1145/3472720.3483619

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl