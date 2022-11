Potwierdziły się wcześniejsze przecieki medialne. Poseł Stanisław Tyszka zdecydował się na zmianę barw partyjnych i dołączył do współtworzącej Konfederację partii KORWiN. Decyzję ogłoszono na specjalnej konferencji prasowej.

Stanisław Tyszka i prezes partii KORWiN Sławomir Mentzen ogłosili transfer polityczny. „Od miesięcy rozmawiamy ze Stanisławem Tyszką. To jeden z kilku najbardziej wolnościowych posłów, zarówno tej jak i poprzedniej kadencji” – mówił Mentzen.

„W naszych rankingach jest w połowie stawki Konfederacji, więc jest nawet bardziej wolnościowy niż połowa koła. To doktor nauk humanistycznych, prawnik. Dlatego myślę, że będzie dobrym wzmocnieniem: zarówno partii KORWiN jak i Konfederacji. Formalnie Stanisław Tyszka wejdzie do partii KORWiN i wystartuje w naszych prawyborach” – powiedział Mentzen w rozmowie z Interią.

„Co do zaskoczenia posłów Konfederacji transferem: tego rozmowy zazwyczaj toczy się w tajemnicy, żeby informacje zbyt wcześnie nie dostały się do dociekliwych dziennikarzy” – dodał.

„Cieszę się, że mogę dołączyć do czegoś, co Sławomir Mentzen tworzy i co daje nową nadzieję zarówno polskiemu ruchowi wolnościowemu, jak i polskiej polityce – powiedział podczas konferencji prasowej Tyszka.

