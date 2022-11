Uczelnie wyższe z Wrocławia i Opola będą wspólnie starać się o środki unijne na budowę instalacji związanych z energią odnawialną. W czwartek na Uniwersytecie Wrocławiu powołano Międzyuczelnianą Grupę Zielona Energia. Jednym z celów przedsięwzięcia jest budowa farmy fotowoltaicznej.

List intencyjny powołujący Międzyuczelnianą Grupę Zielona Energia podpisali w czwartek przedstawiciele: Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej.

Jak wskazano, grupa uczelni ma wspólnie aplikować o środki unijne związane z energią odnawialną tak, aby „z konsumenta stać się producentem zielonej energii”.

Damian Mroczyński, dyrektor ds. Rozwoju i Utrzymania Majątku na Uniwersytecie Wrocławskim, jeden z pomysłodawców inicjatywy, podkreślił, że powstała pierwsza w Polsce tak duża grupa uczelni, która będzie produkować energię z własnych farm fotowoltaicznych czy siłowni wiatrowych, oraz dążyć do zeroemisyjności.

Katarzyna Lach, dyrektor administracyjna Politechniki Wrocławskiej, dodała, że kolejnym krokiem będzie ukonstytuowanie się grupy jako bytu prawnego i rozpoczęcie działań zmierzających do pozyskania funduszu europejskich. „Wojna w Ukrainie i kryzys energetyczny sprawiły, że ruszyły ogromne unijne programy, z których będzie można pozyskać finansowanie. Te programy będą wymuszać także na uczelniach różnego rodzaju zielone inicjatywy, m.in. dotyczące energii odnawialnej” – powiedziała Lach.

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autor: Piotr Doczekalski