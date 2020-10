„Love Island” to format, który zdobył sporą popularność. Zaowocowała ona tym, że program doczekał się już drugiego sezonu. W ostatnim odcinku jedno z zadań, które stanęły przed uczestnikami, wywołało lawinę komentarzy w sieci.

„Love Island” to format, w którym mężczyźni i kobiety zakwaterowali zostają na rajskiej wyspie. Nawiązują tam między sobą romanse, jednak czasami czekają ich również różnego typu zadania. Ostatnie sprawiło im sporo problemów.

Mężczyźni biorący udział w programie mieli bowiem przebrać się za kobiety i zrobić sobie makijaż. Wywołało to u nich duży sprzeciw. „Dobra, wiadomo, w jakim miejscu jesteśmy i wiedzieliśmy, na jakie rzeczy się decydujemy, ale to jest taka dosyć cienka granica” – mówił jeden z uczestników. „To nie wchodzi w grę, to jest niemęskie. Gdybyśmy mieli to zrobić w naszym zamkniętym gronie, to bym to zrobił, ale to będzie widziała cała Polska i ja nie mogę tego zrobić” – dodał.

Inny uczestnik nie ukrywał, że takie zadanie jest wbrew jego zasadom. „Dla mnie to jest złe, dla mnie to nie jest zabawa. Poczułem niesmak, nie ukrywam, że to jest wbrew mnie. Ja mam takie zasady, nie inne, i chciałbym, żeby zostało to uszanowane” – mówił.

Fala komentarzy po ostatnim odcinku „Love Island”

Ostatecznie wszyscy mężczyźni biorący udział w programie zdecydowali się na sprzeciw i nie wykonali zadania. Takie zachowanie wywołało lawinę komentarzy w sieci.

Nie brakowało krytyki pod ich adresem. „Prawdziwy mężczyzna nie boi się zabawy. Poza tym, makijaż nie czyni mężczyzny mniej męskim” – czytamy w jednym z komentarzy. „Krucha ta ich męskość, że chwila zabawy w sukience mogłaby ją zaburzyć” – brzmi inny.

Nie brakował również głosów zrozumienia i poparcia dla decyzji uczestników. „Bardzo prawidłowe podejście chłopaków. Przestańcie pozbawiać ich męskości” – czytamy. „Nie podnieśli żadnego buntu tylko mają olej w głowie”, „Tak samo ja bym zrezygnowała z wyzwania tańczenia przed facetami jak striptizerka. Czy któraś z nich pomyślała, co pomyśli o nich ich rodzina i rodzina partnera?” – czytamy w innych.

