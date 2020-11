Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak był gościem na antenie Polsat News. Odniósł się między innymi do propozycji Andrzeja Dudy w sprawie aborcji oraz wyjaśnił, czy wierni Kościoła katolickiego biorący udział w protestach mają grzech.

Ks. Leszek Gęsiak był gościem na antenie Polsat News. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski pytany był między innymi o to, czy grzech mają katolicy biorący udział w obecnych protestach. „Zawsze pozostaje pytanie, co ta demonstracja ma dać i za czym jest. Jeżeli jest to demonstracja za tym, żeby przerywać życie ludzkie, żeby przerywać ciążę i w ten sposób zabijać ludzkie płody, to oczywiście, że uczestnictwo w takiej manifestacji człowieka wierzącego oznacza, że popełnia grzech” – powiedział.

Rzecznik KEP wyjaśnił, że w ten sposób osoba wierząca stawia się w opozycji do nauki Kościoła. „Nie powinien tego robić, ponieważ w ten sposób popiera coś, co jest absolutnie niezgodne z prawem Pana Boga, a zatem trudno jest tu zaakceptować jakąkolwiek obecność ludzi wierzących na tego typu manifestacjach” – stwierdził.

Rzecznik Episkopatu o propozycji Andrzeja Dudy

Ks. Leszek Gęsiak odniósł się także do propozycji ustawy, z którą wyszedł prezydent Andrzej Duda. „Ta propozycja jest po prostu niezgodna z nauką Kościoła. Nie można sobie wyobrazić sytuacji, w której Kościół powie: dobrze, tych możemy zabijać, a tych nie możemy zabijać. Człowiek jest człowiekiem, nawet jeśli jest chory, nawet jeśli ma poważną wadę” – powiedział.

Źr.: Polsat News