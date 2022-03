Premier Węgier Viktor Orban poinformował, że Unia Europejska nie nałoży na Rosję sankcji dotyczących importu gazu ziemnego i ropy naftowej. Ustalenia w tej kwestii miały zapaść podczas szczytu Wspólnoty w Wersalu.

W czwartek w Wersalu rozpoczął się szczyt Unii Europejskiej. Jego głównym tematem jest rosyjska agresja na Ukrainę i związana z tym kwestia ewentualnych sankcji.

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda poinformował w mediach społecznościowych, że Unia Europejska opowiedziała się za przystąpieniem do niej Ukrainy. „To historyczna noc w Wersalu. Po pięciu godzinach gorących dyskusji liderzy UE zgodzili się co do eurointegracji Ukrainy. Proces się rozpoczął” – napisał. „Szybkie osiągnięcie zależeć będzie od nas i Ukraińców – ten bohaterski naród zasługuje na to, by widzieć, że jest mile widziany w Unii Europejskiej” – dodał.

Z kolei premier Węgier Viktor Orban, cytowany przez agencję Reutera potwierdził, że nakładane na Rosję sankcje nie będą dotyczyły importu gazu ziemnego i ropy naftowej. „Najważniejsza dla nas kwestia została rozstrzygnięta korzystnie: nie będzie sankcji, które dotyczyłyby gazu czy ropy, więc dostawy energii na Węgry w najbliższym czasie są zabezpieczone” – powiedział.

Żr.: Polsat News