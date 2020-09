Instytut im. gen. Władysława Andersa oraz Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II ogłaszają niezwykłą inicjatywę, mającą na celu uhonorowanie postaci gen. Władysława Andersa w 50. rocznicę jego śmierci, która przypada na rok 2020. Pragniemy wspólnymi siłami naszych Rodaków w kraju i za granicą ufundować popiersie gen. Andersa, które zostanie przekazane na stałą ekspozycję do National Army Museum w Londynie.

Dyrektor Muzeum – Justin Maciejewski, mający polskie korzenie, planuje zorganizowanie w najbliższych miesiącach wystawy poświęconej kampanii włoskiej w trakcie II wojny światowej. Kierownictwo Muzeum jest zdeterminowane, aby poprzez zgromadzone dotychczas zbiory wyróżnić kluczową rolę gen. Andersa i II Korpusu Polskiego w ramach 8. Armii Zjednoczonego Królestwa. Jest to niepowtarzalna szansa, aby wspólnymi siłami sprawić, że setki tysięcy turystów z całego świata, którzy w trakcie zwiedzania National Army Museum będą mieli okazję bliżej zapoznać się bohaterską sylwetką gen. Władysława Andersa i historią heroicznej postawy żołnierzy II Korpusu Polskiego w trakcie II wojny światowej.

Popiersie gen. Władysława Andersa zostanie wykonane przez Andrzeja Pityńskiego – polskiego rzeźbiarza, autora słynnego pomnika katyńskiego w Jersey City w Stanach Zjednoczonych. Celem zbiórki jest pozyskanie funduszy na wykonanie i odlew popiersia, jego zabezpieczenie oraz transport ze Stanów Zjednoczonych do Wielkiej Brytanii. Koszt całego przedsięwzięcia to 65 tysięcy złotych.

Zbiórka funduszy na ten cel będzie trwała od 1 do 30 września 2020 r. poprzez stronę internetową: https://pomnik-andersa.pl/

Jesteśmy przekonani, że ta obywatelska i społeczna inicjatywa przyczyni się do promocji polskiej historii i dziedzictwa w międzynarodowym środowisku. Zachęcamy do przyłączenia się do akcji i wsparcia tego szlachetnego celu!

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie wydarzenia na Facebooku. Link TUTAJ.

Źr.: Materiały prasowe, Facebook