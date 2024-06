Nowe informacje ws. śmierci młodego księdza z parafii w Pyskowicach. Wiadomo już w jakich okolicznościach zginął duchowny.

Do zdarzenia doszło podczas górskiej wyprawy. Szczegóły póki co nie są znane. – Okoliczności tragicznego zdarzenia są aktualnie badane przez kompetentne służby. O terminie pogrzebu będziemy informowali w późniejszym czasie. Zmarłego księdza Pawła polecamy modlitewnej pamięci – powiedział ks. Sebastian Wiśniewski, kanclerz kurii diecezjalnej w Gliwicach komentując śmierci ks. Pawła Pilśniaka.

Teraz w całej sprawie pojawiły się nowe informacje. Wiadomo, że do tragedii doszło w Alpach, na masywie Mont Blanc. Polski ksiądz szedł normalnym, francuskim szlakiem. Niestety, w rejonie grani Gouter doszło do wypadku.

– Wspinacz poślizgnął się, był sam – przekazali ratownicy górscy z żandarmerii z rejonu Chamonix. – Polak jest wśród czterech ofiar wypadków, do których doszło w ciągu dwóch dni w masywie Mont Blanc po francuskiej i włoskiej stronie – podała z kolei w piątek agencja ANSA.

Dyrektor Górskiego Pogotowia Ratunkowego w Dolinie Aosty, Paolo Comune, przekazał natomiast, że do zdarzenia doszło przy dobrych warunkach pogodowych. – Do wypadków tych doszło w dobrych warunkach panujących w górach, ale po obfitych opadach śniegu – powiedział. Lokalne media donoszą, że w niniejszej lokalizacji często dochodzi do wypadków.

Quattro morti in altrettanti incidenti sul massiccio del Monte Bianco in appena due giorni tra Francia e Italia. L'ultima vittima è un alpinista polacco che stava affrontando la cosiddetta via normale francese di ascesa #ANSA https://t.co/h9WBAuDri7 — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) June 28, 2024

Przeczytaj także: