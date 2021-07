Policjanci z Wydziału Kryminalnego tomaszowskiej komendy ustalili i zatrzymali 23-latka, który ze sklepu ukradł wino o wartości niecałych 5 złotych. Następnie by zatrzymać łup, użył siły fizycznej wobec pracownika sklepu. Agresor odpowie za kradzież rozbójniczą.

We wtorek 6 lipca tomaszowscy kryminalni uzyskali informację, że w połowie czerwca 2021 roku w jednym ze sklepów doszło do kradzieży rozbójniczej. Policjanci szybko ustalili lokalizację sklepu oraz pracownika ochrony interweniującego wobec sprawcy, który ukradł wino.

Z jego relacji wynikało, że mężczyzna nie płacąc wyniósł ze sklepu wino o wartości niespełna 5 złotych. Następnie by utrzymać się w jego posiadaniu, użył siły fizycznej odpychając interweniującego pracownika i uciekł.

Policjanci rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Jeszcze tego samego dnia dobre rozpoznanie osobowe pozwoliło na szybkie wytypowanie podejrzanego i jego zatrzymanie. Nie przeszkodził im fakt, że od wielu miesięcy 23-letni tomaszowianin nie przebywał w miejscu zamieszkania.

Mężczyzna nie krył zaskoczenia wizytą policjantów i przyznał się, że to on ukradł wino za 5 zł. Usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej mniejszej wagi, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Źr. Policja Łódzka