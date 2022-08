Ukraina rusza z ofensywą w obwodzie chersońskim – informują przedstawiciele ukraińskich sił zbrojnych. Na wiadomość zareagował Jarosław Wolski.

Informację o rozpoczęciu ukraińskiej ofensywy na terenie obwodu chersońskiego przedstawiła rzeczniczka ukraińskiego dowództwa operacyjnego Południe Natalia Humeniuk. Chodzi o region przyległy do Krymu.

W poniedziałek ukraińskie zgrupowanie operacyjne „Kachowka” poinformowało o przerwaniu linii rosyjskiej obrony w obwodzie chersońskim. Chodzi o 109. pułk tzw. Donieckiej Republiki Ludowej.

„Armia rosyjska została odcięta od transportów uzbrojenia i żołnierzy z terytorium Krymu. Dla Ukrainy to wspaniała szansa na odzyskanie okupowanych ziem” – napisano w komunikacie.

Emocje studzi jednak Jarosław Wolski.

Upraszam o wstrzemięźliwość. Mamy właśnie 5 takie „ogłoszenie” ofensywy od początku lipca. Z czego 3 to były wrzutki zaś 2 realne działania…pozorujące zakończone odwrotem UA. Stosunek sił nie wskazuje na możliwość udanej ofensywy teraz. Osobiście jestem sceptyczny.

Kierunki uderzeń #Ukraina Sił Zbrojnych na południu Ukrainy. Jeśli się powiedzie to byłby sukces nie tylko militarny ale także morale Ukraińców by wybiło sufit🔥 Teraz będzie cisza informacyjna więc dopóki się nie skończy ta ofensywa to byłbym ostrożny w odbieraniu info z frontu. pic.twitter.com/mED5a4i5eH