Ukraińskie ministerstwo obrony narodowej opublikowało w sieci nagranie spod Czernihowa. Na miejscu zestrzelony został rosyjski samolot. Wszystko na oczach świadków.

Wojna w Ukrainie cały czas trwa i każdego dnia przynosi nowe ofiary. Zachód liczy na dyplomację i sankcje, która pozbawią Rosjan dalszej chęci walka. Póki co, są to nadzieje płonne. Walki na terytorium naszego wschodniego sąsiada wciąż są prowadzone.

Do sieci trafiają kolejne nagrania, na których widać działania zbrojne prowadzone w Ukrainie. Część z nich opisujemy na wMeritum.pl. – Na krótkim filmiku, który zyskuje olbrzymią popularność w sieci, widzimy, jak Ukraińcy zestrzelili rosyjski śmigłowiec. Maszyna leciała kilkanaście metrów nad ziemią. W pewnym momencie dostrzegamy lecącą z ziemi rakietę, która trafia i niszczy śmigłowiec, który z hukiem runął w dół. Po rozbiciu doszło do dodatkowej eksplozji. Nie wiadomo, co stało się z załogą, ale szanse na przeżycie były minimalne – opisywaliśmy w sobotę 5 marca. Więcej TUTAJ.

Teraz na Twitterze opublikowany został kolejny film. Tym razem widać na nim zestrzelenie rosyjskiego samolotu. Stało się to na przedmieściach Czernihowa, a zdarzenie obserwowali świadkowie, których reakcja na zestrzelenie rosyjskiej maszyny była niezwykle wymowna.

– Na obrzeżach Czernihowa specjaliści od obrony przeciwlotniczej zestrzelili kolejny wrogi samolot szturmowy! – podało ukraińskie ministerstwo obrony na swoim profilu społecznościowym w serwisie Twitter.

Щойно на околицях Чернігова фахівці ППО збили ще один ворожий штурмовик! pic.twitter.com/D3yiff8uyr — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 5, 2022

