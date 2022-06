Ukraińcy zaatakowali rosyjskie pozycje na Wyspie Węży. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać moment uderzenia.

Ukraińcy regularnie atakują rosyjskie pozycje na Wyspie Węży, którą wojska Putina zajęły w pierwszych dniach wojny na Ukrainie. To kluczowa lokalizacja, ponieważ obecnie Rosjanie przeprowadzają stamtąd ostrzał. Stąd decyzja o uderzeniu właśnie na to miejsce.

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać ostatni atak Ukraińców na Wyspę Węży. W jego wyniku zdemolowano rosyjski sprzęt, a dokładnie system Pancyr-S1, czyli rosyjski samobieżny przeciwlotniczy zestaw artyleryjsko-rakietowy.

– Siły ukraińskie nadal uderzają w Wyspę Węży na Morzu Czarnym. Nowy materiał filmowy ukazuje wielokrotne uderzenia artylerii/rakiet dalekiego zasięgu na pozycje rosyjskie – napisano na twitterowym profilu „Ukraine Weapons Tracker”. – Twierdzi się, że system Pantsir-S1 SAM został zniszczony. Jednak niezależnie od tego, każdy w pobliżu miałby zły dzień – czytamy w dalszej części wpisu.

