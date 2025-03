Brak słów na to co zdarzyło się w Białym Domu – ubolewa minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. W swoim wpisie zestawiła prezydenta Ukrainy i prezydenta USA. Co minister uważa o Donaldzie Trumpie?

Piątkowe negocjacje amerykańsko-ukraińskie dot. umowy o eksploatację surowców rzadkich zostały zerwane. Wszystko poprzedziła kłótnia Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem, po której prezydent Ukrainy został wyproszony z Białego Domu.

Przebieg negocjacji wprawił w osłupienie niejednego komentatora. Wiele osób podkreślało, że nigdy nie widziało takich scen w Białym Domu. Wstrząśnięci są także przedstawiciele rządu Donalda Tuska.

Jeszcze jedno moje pytanie do Trumpa: czy utrzyma w Polsce dodatkowe wojska, które Biden wysłał na wschodnią flankę NATO po inwazji Rosji na Ukrainę. „Jestem bardzo oddany Polsce” – odpowiedział. @PR24_pl pic.twitter.com/K37ystPXgO — M. Wałkuski „Zakamarki Białego Domu” (@Marekwalkuski) March 1, 2025

„Nasi sojusznicy wielokrotnie udowodnili, że szczera i odpowiedzialna współpraca jest dla nas wszystkich fundamentem bezpieczeństwa. Ta współpraca potrzebuje dziś spokoju i jedności, nie negatywnych emocji. Wróg jest w innym miejscu” – podkreślił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Polska minister ostro o Trumpie. „Udawanie, że w sumie jest ok – staje się po prostu niemożliwe”

Również minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zamieściła po wszystkim wymowny wpis. „Brak słów na to co zdarzyło się w Białym Domu. Ukraińcy wybrali na swojego prezydenta męża stanu. A Amerykanie niestety delikatnie mówiąc wręcz przeciwnie. Udawanie, że w sumie jest ok – staje się po prostu niemożliwe” – stwierdziła.

Ukraińcy wybrali na swojego prezydenta męża stanu. A Amerykanie niestety delikatnie mówiąc wręcz przeciwnie. Udawanie, że w sumie jest ok – staje się po prostu niemożliwe. — Katarzyna Pełczyńska (@Kpelczynska) February 28, 2025

Następnie skomentowała wpis Konrada Berkowicza. Poseł Konfederacji wyjaśniał w nim, że Zełenski nie okazywał wdzięczności za otrzymaną pomoc. Oskarżał prezydenta Ukrainy o to, że chce kontynuować wojnę i wygłasza pretensje.

– Zaiste to jest wizja prawdziwej polskiej niepodległości: głęboka pokora przed silnymi i grzeczne, pokojowe wejście pod rosyjskiego buta byleby tylko szanownemu „bohaterowi” nie spadł z głowy włos – napisała minister.

Zaiste to jest wizja prawdziwej polskiej niepodległości: głęboka pokora przed silnymi i grzeczne, pokojowe wejście pod rosyjskiego buta byleby tylko szanownemu „bohaterowi” nie spadł z głowy włos. pic.twitter.com/WZlEMvJeiK — Katarzyna Pełczyńska (@Kpelczynska) March 1, 2025

