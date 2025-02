Maciej Orłoś jest wstrząśnięty wypowiedziami prezydenta USA Donalda Trumpa i Elona Muska. „Jakim trzeba być …. żeby pisać coś takiego” – podkreślił. Prezenter „Teleekspressu” powiedział, co zrobiłby, gdyby był posiadaczem Tesli.

W ostatnich dniach prezydent USA Donald Trump i Elon Musk w ostrych słowach zaatakowali prezydenta Ukrainy. Zarzucają Wołodymyrowi Zełenskiemu, że jest „dyktatorem” i jego mandat prezydencki wygasł. Trump zaapelował o rozpisanie wyborów na Ukrainie.

Z kolei Musk uwża, że Zełenski boi się oceny wyborców. – Ukraińcy nienawidzą prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, dlatego odmawia on przeprowadzenia wyborów – stwierdził.

Na wypowiedzi zza oceanu zareagował Maciej Orłoś. „Co prawda wiem już od dawna kim i czym jest Trump, jednak tym razem mnie zaskoczył – swoim obrzydliwym brataniem się z kimś takim jak putin” – napisał (pisownia oryg. – red.).

Nie obchodzi mnie czy Trump tak naprawdę myśli, czy uprawia jakąś strategiczną grę. Tak czy inaczej, to co mówi i sugeruje na temat tego kto zaczął wojnę jest oburzające, straszne. Prezydent USA wpisujący się niczym najgorszy z możliwych pożytecznych idiotów w narrację… — Maciej Orlos (@MaciekOrlos) February 19, 2025

Maciej Orłoś reaguje na wypowiedzi prezydenta USA i miliardera. „Obie wersje bardzo bardzo źle świadczą o tym panu”

Dostało się także Muskowi. „Takie rzeczy publikuje Elon Musk. Jakim trzeba być …. żeby pisać coś takiego. I drugorzędne znaczenie ma to, czy on naprawdę tak myśli, czy jest to manipulacja. Obie wersje bardzo bardzo źle świadczą o tym panu” – stwierdził Orłoś.

Prezenter „Teleexpressu” TVP poszedł o krok dalej. „Bardzo żałuję, że nie mam Tesli. Gdybym miał, mógłbym ją jak najszybciej ostentacyjnie sprzedać albo nawet zezłomować. Dlaczego? Dlatego, że właściciel tej marki/firmy jest wstrętnym manipulantem i po prostu złym człowiekiem. Niestety wpływowym” – podsumował.

Pod wpisem zaroiło się od komentarzy. Poza wyrazami wsparcia, znajduje się jednak sporo opinii sugerujących Orłosiowi przemyślenie swoich opinii.

Wiele osób zauważyło, że prezenter zamieścił te opinie w serwisie x.com, który należy do Elona Muska. Co więcej, Orłoś ma na nim „błękitną odznakę”, którą posiadają m.in. użytkownicy premium (płacą abonament). Dlatego sugerują dziennikarzowi… usunięcie konta.

Takie rzeczy publikuje Elon Musk. Jakim trzeba być …. żeby pisać coś takiego. I drugorzędne znaczenie ma to, czy on naprawdę tak myśli, czy jest to manipulacja. Obie wersje bardzo bardzo źle świadczą o tym panu. pic.twitter.com/LiSjX5A2KD — Maciej Orlos (@MaciekOrlos) February 19, 2025

Bardzo żałuję, że nie mam Tesli. Gdybym miał, mógłbym ją jak najszybciej ostentacyjnie sprzedać albo nawet zezłomować. Dlaczego? Dlatego, że właściciel tej marki/firmy jest wstrętnym manipulantem i po prostu złym człowiekiem. Niestety wpływowym. — Maciej Orlos (@MaciekOrlos) February 20, 2025

Nie ma Pan tesli, ale ma X-a z niebieskim (płatnym) znaczkiem. Właściciel ten sam, więc może Pan się wykazać i usunąć ten profil. 😉 — Konrad Berkowicz (@KonradBerkowicz) February 20, 2025

