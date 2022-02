Niedługo przed atakiem Rosji, w sieci pojawiły się zdjęcia i nagrania ukazujące rosyjskie pojazdy, na których umieszczano tajemnicze znaki. Ukraińcy przekonują, że w końcu udało im się rozszyfrować, co one oznaczają.

Rosjanie zaatakowali frontalnie Ukrainę w czwartek nad ranem. Niedługo wcześniej z rejonów przygranicznych napływały nagrania ukazujące, że Rosjanie na grupowanych pojazdach umieszczali białe symbole. Pojawiły się różne spekulacje na ten temat, ale ostatecznie nie było pewne, co one oznaczają.

Czytaj także: Rosjanie grożą wysadzeniem elektrowni w Czarnobylu? Promieniowanie przekroczone siedmiokrotnie!

Po kilku dniach wojny i obserwacji żołnierzy pojazdów rosyjskich w końcu Ukraińcy rozszyfrowali ich znaczenie. Nie była to taka oczywista kwestia, jak wielu może się wydawać. Początkowo krążyły pogłoski, że symbole i cyfry mogą być związane z określeniem różnych frakcji armii i poziomu ich zaawansowania.

Ukraińcy przekonują, że symbole oznaczają pochodzenie poszczególnych wojsk. Symbol „Z” oznacza „siły wschodnie”, „Z” w kwadracie to „siły z Krymu”, „O” to „siły z Białorusi”, „V” to „piechota morska”, „X” to „Czeczeńcy”, natomiast „A” to „siły specjalne”.

Gwardia Narodowa UA udostępnia informacje nt. Stosowanych przez RU oznaczeń:

-Z – "siły wschodnie",

-Z (w kwadracie) – "siły z Krymu",

-O – "siły z Białorusi",

-V – "piechota morska",

-X – "czeczeńcy",

-A – "siły specjalne" https://t.co/v9XrrJ7uxL — Michał Marek (@mic_marek) February 27, 2022

Eksperci przekonywali jeszcze przed wojną, że stosowanie symboli przez rosyjską armię to ewenement. Tak twierdził m.in. Aric Toler, reporter portalu śledczego Bellingcat. Na długo przed rosyjską agresją na Ukrainę ostrzegał on, że nigdy armia tego nie stosowała na taką skalę, zatem to przesłanka świadcząca o rychłym ataku.

Czytaj także: Białoruś dołączy do agresji na Ukrainę? Armia może wkroczyć tam jeszcze dziś

Źr. geekweek.interia.pl