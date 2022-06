Ukraińska armia właśnie wkroczyła do Chersonia, który Rosjanie zajęli na początku wojny? W sieci pojawiło się tajemnicze i jak dotąd niepotwierdzone nagranie.

Kilka dni temu na wMeritum.pl opisywaliśmy ukraińską ofensywę w rejonie Chersonia. Pisaliśmy wówczas, że według zapowiedzi Ukraińców celem jest wkroczenie do zajętego na początku wojny miasta i odbicie go z rąk okupanta. Cytowaliśmy wówczas amerykańskiego analityka Mike Martina.

– Nie jest jasne, co się tutaj wydarzy, ale jest dla mnie jasne, że Ukraińcy wykorzystują skupienie Putina na Donbasie, by tam ich wykrwawić, aby dokonać militarnie znaczących zdobyczy na południu. Kto wie, czy Ukraińcy dotrą do Chersonia. Dotychczasowy postęp w wojnie sugeruje, że Ukraińcy mogą to zrobić – pisał wówczas ekspert.

Teraz w sieci pojawiło się tajemnicze nagranie, z którego wynika, że Ukraińcy faktycznie mieli wkroczyć do Chersonia. Internauci, którzy publikują je w sieci podkreślają jednak, że nie zostało ono potwierdzone.

– Różne kanały na Telegramie (serwis społecznościowy – przyp. red.) publikują ten film. Przedstawia żołnierzy ukraińskich mówiących, że wjeżdżają do okupowanego Chersonia. Nie ma jeszcze potwierdzenia – napisał na Twitterze dziennikarz Alexander Khrebet.

Various Telegram channels are posting this video. It shows the Ukrainian soldiers saying that they are entering occupied Kherson.

No confirmation yet. pic.twitter.com/VewuIOoxxO