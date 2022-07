Rosjanie wciąż muszą mierzyć się na Ukrainie z poważnymi stratami. Kolejne przyniósł udany atak sił ukraińskich. Tamtejszy Sztab Generalny opublikował nagranie, na którym udało się zniszczyć rosyjską broń wartą niemal 15 milionów dolarów.

W ostatnim czasie Rosjanie odnoszą na wschodzie niewielkie sukcesy, które okupione są jednak ogromnymi stratami. Według danych podanych przez Sztab Generalny Ukraińskich Sił Zbrojnych, w wyniku wojny zginęło już ponad 35 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Ogromne straty obejmują także sprzęt – to między innymi niemal 1600 czołgów, ponad 3700 pojazdów opancerzonych, 800 systemów artyleryjskich, 217 samolotów czy 186 helikopterów.

Trudno się więc dziwić, że Kreml stara się sięgać po coraz bardziej radykalne rozwiązania. Do rosyjskiego parlamentu wpłynął projekt ustawy wprowadzającej „specjalne środki ekonomiczne”. Mają one umożliwić znacznie szybszą naprawdę broni zniszczonej podczas wojny. Projekt zakłada między innymi przeniesienie pracowników z niektórych gałęzi gospodarki właśnie do sektora wojskowego czy tez zezwolenie tam na wykonywanie obowiązków poza godzinami pracy.

Tymczasem strona ukraińska zadała Rosjanom kolejny bolesny cios. Udało im się zniszczyć warty niemal 15 milionów dolarów przeciwlotniczy zestaw artyleryjsko-rakietowy Pancyr-S1. W jego skład wchodzą dwie dwulufowe armaty automatyczne kalibru 30 mm oraz 12 przeciwlotniczych pocisków rakietowych. Sztab Generalny udostępnił nagranie potwierdzające to zdarzenie.

Źr.: Facebook