„Wall Street Journal” i dziennikarze śledczy grupy Bellingcat podają, że ukraińscy negocjatorzy pokojowi i rosyjski oligarcha Roman Abramowicz mają objawy otrucia. Przedstawiciele Bellingcat piszą nawet o „broni chemicznej”.

„WSJ” podaje, że Roman Abramowicz, rosyjski oligarcha, który miał pośredniczyć w rozmowach pokojowych na linii Rosja-Ukraina, wykazuje objawy otrucia. W podobnej sytuacji mają znajdować się także dwaj ukraińscy członkowie zespołu negocjacyjnego.

Wśród objawów, na które uskarżają się wspomniane osoby są m.in.: zaczerwienienie oczu, bolesne łzawienie, łuszczenie skóry na rękach i twarzy. Osoby, które odczuwają wspomniane symptomy mają oskarżać o to przedstawicieli Kremla przeciwnym rozmowom pokojowym.

Do doniesień „WSJ” odnieśli się dziennikarze śledczy z grupy Bellingcat. Na Twitterze organizacji opublikowano wymowny wpis. – Bellingcat może potwierdzić, że u trzech członków delegacji uczestniczących w rozmowach pokojowych między Ukrainą a Rosją w nocy z 3 na 4 marca 2022 r. wystąpiły objawy zatrucia bronią chemiczną. Jedną z ofiar był rosyjski przedsiębiorca Roman Abramowicz – czytamy.

– Abramowicz wraz z innym rosyjskim przedsiębiorcą brał udział w negocjacjach u boku ukraińskiego posła Rustema Umerowa. Runda negocjacyjna w godzinach popołudniowych 3 marca odbyła się na terytorium Ukrainy i trwała do około godziny 22.00 – napisano w kolejnym tweecie. – Trzech członków zespołu negocjacyjnego wycofało się później tej nocy do mieszkania w Kijowie i później tej nocy odczuło pierwsze objawy – w tym zapalenie oczu i skóry oraz przeszywający ból oczu. Objawy nie ustąpiły do rana – tłumaczą przedstawiciele Bellingcat.

Abramovich, along with another Russian entrepreneur, had taken part in the negotiations alongside Ukraine’s MP Rustem Umerov. The negotiation round on the afternoon of 3 March took place on Ukrainian territory, and lasted until about 10 pm.