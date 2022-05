Oleksij Janin to kolejny sportowy gwiazdor, który zginął w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Mężczyzna, który był mistrzem Ukrainy w kickboxingu i mistrzem świata w boksie tajskim zginął w obronie Mariupola.

We wtorek rano ukraińskie Ministerstwo Młodzieży i Sportu poinformowało o śmierci kolejnego ukraińskiego gwiazdora. W nocy z 6 na 7 kwietnia w Mariupolu zginął Oleksij Janin, były mistrz Ukrainy w kickboxingu oraz mistrz świata w Muay Thai.

Sportowiec wstąpił do Sił Zbrojnych Ukrainy w 2014 roku, gdy rozpoczęła się wojna w Donbasie. Odbył służbę wojskową, a następnie podpisał kontrakt i wstąpił do pułku Azow. W ostatnich miesiącach brał udział w bohaterskiej obronie Mariupola.

Oleksij Janin zostawił żonę Tamarę i syna Nazarija. Kobieta zdobyła się na wyznanie w ukraińskich mediach stwierdzając, że mąż wiedział, iż nie wróci z Mariupola żywy. „Napisał do mnie gdzieś 3 kwietnia: „Próbuję przeżyć. Wszystko, czego chcę, to przeżyć i wrócić do ciebie”. Teraz rozumiem, że już wiedział, że nie opuści Mariupola żywy. Po prostu nie chciał mi powiedzieć” – mówiła.

Źr.: o2