Siewierodonieck jest obecnie miastem, gdzie toczą się najcięższe walki sił ukraińskich i rosyjskich. Rosjanie od kilku tygodni starają się okrążyć miasto i je zdobyć. Do sieci trafiło nagranie z walk o miasto z perspektywy kamery umieszczonej na hełmie jednego z żołnierzy.

Nagranie zarejestrowano w Siewierodoniecku – jednego z kluczowych miast w obwodzie ługańskim. Jego zdobycie jest dla Rosjan niezwykle cenne, ponieważ umożliwi przejęcie kontroli nad niemal całym obwodem. Ukraińskie siły wciąż jednak bronią terytorium przed najeźdźcą.

W sieci ukazało się nagranie z walk w mieście. Zarejestrowano je przy pomocy kamery umieszczonej na hełmie jednego z żołnierzy. W pewnym momencie widać, jak jeden z wojskowych zostaje trafiony. Wycofuje się za ścianę, koledzy pytają go, co się stało. Rzucił jedynie hasło „Trzysetka”, co oznacza rannego.

Po chwili mężczyzna zaczął uspokajać swoich towarzyszy. Na szczęście nic groźnego mu się nie stało, pocisk prawdopodobnie odbił się od kamizelki kuloodpornej i drasnął jedynie ramię żołnierza.

Nagranie można zobaczyć poniżej.

Źr.: Twitter/NEXTA, Polsat News