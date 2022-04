Ukraińskie wojsko opublikowało specjalny klip, na którym umieszczono postaci polityków zachodnich. Wśród nich pojawia się m.in. Angela Merkel i szef unijnej dyplomacji Josep Borell. „Przestańcie sponsorować wojnę” – apelują Ukraińcy.

W środę w mediach społecznościowych ukraińskie wojsko opublikowało klip. Pojawił się on na oficjalnym profilu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy z odezwą „Przestańcie sponsorować wojnę”.

Czytaj także: Ukraińcy drwią z Macrona. Wymyślili obraźliwe słowo od jego nazwiska

„Świat powinien wprowadzić całkowite embargo na ropę i gaz (z Rosji – red.). Kupowanie od agresora jest poniżające! Rosjanie i Putin są absolutnym złem” – napisano w komentarzu dołączonym do spotu.

Ukraińskie wojsko przekonuje, że Putin stał się „nowym Hitlerem”, a jego żołnierze to „naziści”. Dalej zwrócono się bezpośrednio do zachodnich polityków. „Wciąż są ludzie, politycy i rządy, które tylko obserwują. To nie jest reality show! To jest wojna dobra ze złem, demokracji z tyranią, wolności z niewolnictwem!” – słyszymy.

„Przez 20 lat tworzyło się sztuczne uzależnienie od Rosji. Krwawy dyktator Putin szantażuje Europę ropą i gazem. Europejczycy nie wyciągnęli lekcji z 2014 roku i rozwiązali mu ręce. Nadeszła chwila prawdy” – przekonuje ukraińskie wojsko.

„Uratujcie świat! Jak wiele ofiar musi zginąć, byście zareagowali? Czekacie na atak chemiczny? A może uderzenie nuklearne? Czas powstrzymać Rosję, dopóki nie zniszczyła planety! Przestańcie sponsorować wojnę” – podsumowano.

Czytaj także: Takich słów jeszcze nie było. Biden nazwał Putina „dyktatorem, który popełnia ludobójstwo”

Źr. Interia