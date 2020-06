W poniedziałek nad Warszawą przeszła gigantyczna ulewa. Spowodowała ona liczne podtopienia, wiele głównych ulic znalazło się pod wodą. W stolicy nie było wówczas Rafała Trzaskowskiego, co skrzętnie postanowiła wykorzystać TVP Info.

W poniedziałek po południu nad Warszawą przeszła ogromna ulewa. Doszło do licznych podtopień, zalane zostały między innymi Trasa Łazienkowska, Plac Trzech Krzyży, ul. Grójecka i Wisłostrada. Woda ze studzienek wybijała na około metr w górę.

W stolicy w tym czasie nie było prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Przebywał w Grudziądzu w ramach kampanii przed drugą turą wyborów prezydenckich. Kandydat podkreśla, że przez cały czas kontroluje to, co dzieje się w Warszawie i wypełnia swoje obowiązki zdalnie. Wieczorem ratusz informował, że sytuacja powoli się stabilizuje. „Sytuacja po przejściu gwałtownej ulewy powoli się stabilizuje. Woda opada, jednostki PSP, MPWiK oraz ZDM pracują na pełnych obrotach odpowiadając na 741 zgłoszeń” – czytamy.

TVP Info atakuje Trzaskowskiego

TVP Info wykorzystało ulewy w Warszawie do ataku na Rafała Trzaskowskiego. „Kryzys w Warszawie”, „Kiedy Trzaskowski wróci do Warszawy?”, „Nieprzejezdne ulice, zalana stacja metra, Trzaskowskiego nie ma w Warszawie” oraz „Czy rząd znów będzie musiał uratować mieszkańców miasta?” – to tylko niektóre paski pojawiające się na antenie TVP Info. Nie zabrakło też licznych komentarzy.

Część z nich sugerowała, jakoby wydarzenia, do których dochodzi w Warszawie, nie były przypadkowe. „Ktoś powinien się w tym momencie pochylić, zastanowić, czy to, co oglądamy w tej chwili w Warszawie, to jest kwestia sił natury?” – pytał retorycznie komentator stacji Miłosz Manasterski.

Z kolei prowadząca program Magdalena Ogórek zauważyła, że to rząd po raz kolejny rozwiązuje sytuację w Warszawie. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się bowiem m.in. z szefem MSWiA, wojewodą mazowieckim oraz komendantem głównym straży pożarnej. „Dlaczego to znowu rząd, a nie prezydent Warszawy, biegnie na pomoc Warszawie? Jak dobrze, że jest rząd, jak dobrze, że premier Mateusz Morawiecki zwołał spotkanie szefów służb” – powiedziała.

Źr.: TVP Info, Twitter