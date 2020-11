Transakcji kupna sprzedaży dokonujemy praktycznie codziennie, przykład stanowią chociażby zakupy w sklepie spożywczym. Sprzedaż bądź zakup cenniejszych przedmiotów wymaga już jednak większego stopnia sformalizowania, czyli sporządzenia umowy sprzedaży, która pozwoli zabezpieczyć interesy obu stron: sprzedawcy i kupującego. Warto wiedzieć, że nie jest to proces skomplikowany, dlatego też nie wymaga wizyty u prawnika. Umowę sprzedaży bez większych trudności sporządzisz samodzielnie. Co w niej zawrzeć?

Umowa sprzedaży czy kupna-sprzedaży?

Z pewnością nieraz spotkałeś się z pojęciem umowy kupna-sprzedaży, musisz jednak wiedzieć, że nie jest to do końca prawidłowa nazwa. W Kodeksie cywilnym jej nie znajdziesz, gdyż funkcjonuje tam pojęcie po prostu “umowy sprzedaży” i tak właśnie możesz zatytułować tę umowę. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie abyś nieformalnie posługiwał się terminem umowy kupna-sprzedaży. Dla wielu osób jest on bardziej intuicyjny, ponieważ lepiej oddaje charakter zawieranej transakcji, gdzie jedna strona staje się sprzedawcą, a druga kupującym.

Elementy umowy sprzedaży

Co powinno znaleźć się w umowie sprzedaży bądź jak wolisz umowie kupna sprzedaży? Z pewnością muszą to być dane osobowe obu stron umowy, przedmiot sprzedaży, a także jego cena. To podstawowe elementy, bez których umowa kupna sprzedaży zbyt wiele nie wniesie. Niezbędna okaże się także data czy podpis każdej ze stron. Na uwadze musisz mieć jednocześnie fakt, że zawarcie umowy wiąże się z przeniesieniem własności rzeczy na kupującego. Sprzedający zobowiązuje się także do jej wydania. Również kupujący ma pewne obowiązki. Przede wszystkim powinien zapłacić ustaloną cenę i odebrać przedmiot umowy. Co ważne, cena nie musi wyrażać rynkowej wartości rzeczy. O czym jeszcze trzeba pamiętać? Sprzedać można nie tylko rzeczy, ale i np. prawa majątkowe czy energię.

Jak napisać umowę sprzedaży?

Mając na uwadze powyższe elementy, możesz sporządzić umowę kupna sprzedaży. Prawo nie narzuca jej formy – może zostać spisana odręcznie lub na komputerze. Jeśli chcesz, to pobierz gotowy wzór i jedynie go uzupełnij. Umowę napisać możesz także od podstaw – nie jest to trudne. Przekaż w niej najważniejsze informacje i skonstruuj w taki sposób, aby jej treść nie budziła wątpliwości. Jasno opisz zatem kto, za ile, od kogo i co kupuje. Możesz dopisać także w jakim stanie znajduje się dany przedmiot, a także co dokładnie wydajesz kupującemu. W przypadku auta będzie to np. nie tylko samochód, ale dowód rejestracyjny pojazdu czy w niektórych przypadkach komplet zapasowych opon.

Co jeszcze jest ważne?

Na sprzedawcy poza wydaniem rzeczy i przeniesieniu własności na kupującego, ciąży nieco więcej obowiązków. Przede wszystkim powinien on udzielić szczegółowych informacji na temat sprzedawanego przedmiotu, dotyczą one m.in. wyjaśnień o stosunkach prawnych. Może się jednocześnie okazać, że zajdzie potrzeba załączenie instrukcji oraz objaśnienia, w jaki sposób dana rzecz działa.

