Zakwaterowanie dla rodzin studentów, wsparcie psychologiczne i materialne oraz porady prawne – to tylko kilka form pomocy, jaką Uniwersytet Łódzki zapewnia od początku rosyjskiej inwazji swoim studentom, słuchaczom oraz doktorantom i pracownikom pochodzenia ukraińskiego.

Wszystkie niezbędne informacje na ten temat można znaleźć na specjalnie utworzonej stronie – „Uniwersytet Łódzki dla Ukrainy”.

„Drodzy Studenci, Doktoranci i Uczniowie, Bracia Ukraińcy. (…) W swojej ojczyźnie macie rodziny, przyjaciół, bliskie osoby, o które się martwicie. W tych trudnych chwilach pamiętajcie proszę, że Uniwersytet Łódzki to nie tylko miejsce, gdzie studiujecie i uczycie się, to również Wasz dom, w którym możecie czuć się bezpiecznie. W przypadku wszelkich kryzysów pozostaniemy uczelnią, na którą będziecie mogli liczyć. Uczelnią, która zapewni Wam wszelkie możliwe wsparcie” – zapewniła rektor UŁ prof. Elżbieta Żądzińska.

Zgodnie ze stanowiskiem rady uczelni w pomoc włączyło się całe środowisko akademickie.

„Ukraińskim studentom i doktorantom umożliwiono sprowadzenie do Łodzi rodzin, które zostały już zakwaterowane w jednym z akademików. UŁ przygotował także pulę miejsc dla osób niezwiązanych z uczelnią, przybywających z ogarniętej wojną Ukrainy – głównie dla matek z dziećmi. Gościmy już 43 rodziny, które pozostają pod stałą opieką wolontariuszy zrekrutowanych przez Akademickie Centrum Wsparcia. Przybywających objęto także pomocą psychologiczną” – poinformowała PAP specjalistka ds. komunikacji nauki i badań z UŁ Iwona Ptaszek-Zielińska.

Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ stworzyło specjalny formularz dla studentów z Ukrainy, którzy mogą poprzez niego określić, jakiego rodzaju pomoc jest im w tej chwili potrzebna.

Rektor UŁ wydała specjalne zarządzenie, które reguluje kwestie studentów posiadających obywatelstwo ukraińskie m.in. w zakresie: zwolnienia z opłat, wysokości zwolnienia z opłat, kursów języka polskiego, wznowienia kształcenia, które przerwali w związku z dekretem prezydenta Ukrainy o powszechnej mobilizacji wojskowej i składania egzaminów oraz zaliczeń po powrocie na uczelnię.

Akademickie Centrum Wsparcia UŁ zorganizowało punkt zbiórki rzeczy, które za pośrednictwem Urzędu Miasta Łodzi zostaną przekazane osobom potrzebującym na Ukrainie. „Pomagamy także zwierzętom – we współpracy z Fundacją Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva! rozpoczynamy zbiórkę karmy dla psów i kotów, które przekraczają granicę wraz ze swoimi opiekunami – paczki z karmą na start. Paczki zostaną wysłane do magazynów tymczasowych na Podkarpaciu, a następnie dołączone do konwojów humanitarnych, które przekroczą granicę i dostarczą ją uchodźcom z Ukrainy, którzy czekają na przekroczenie granicy w gigantycznych kolejkach” – dodała Ptaszek-Zielińska.

Z kolei Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego umieściło na swojej stronie kupon rabatowy UKR, dzięki któremu można bez opłat pobrać ebooki publikacji pomagających w nauce języka polskiego. Natomiast Klinika Prawa, działająca na Wydziale Prawa i Administracji UŁ oraz Samorząd Studentów WPIA UŁ deklarują wszelką możliwą pomoc prawną osobom każdej narodowości, uciekającym z Ukrainy przed inwazją Rosji.(PAP)

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autorka: Agnieszka Grzelak-Michałowska