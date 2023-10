Amerykańska gazeta „Wall Street Journal”, powołując się na urzędników Pentagonu, twierdzi, że USA wyślą kontyngent żołnierzy do Izraela. Decyzja wiąże się z konfliktem, który ponownie wszedł na Bliskim Wschodzie w fazę gorącą i grozi jeszcze większą eskalacją.

Gazeta ustaliła, że na razie USA wyślą do Izraela 2 tys. żołnierzy. Wojskowi mają przejść specjalne przygotowanie. Będą wybrani z różnych rodzajów sił zbrojnych. Niektórzy z nich już teraz stacjonują na Bliskim Wschodzie, inni w Europie.

Co ważne, jak donosi dziennik, żołnierze będą pełnić misje takiej, jak m.in. wsparcie medyczne i doradcze. Podkreślono, że nie wezmą udziału w walkach.

„Nie jest jasne, w jakich okolicznościach USA mogą wysłać żołnierzy, ani gdzie, ale decyzja Pentagonu sygnalizuje, że przygotowuje wsparcie izraelskich żołnierzy na wypadek lądowego najazdu na Gazę” – pisze gazeta, cytowana przez RMF FM.

To poniekąd zaskoczenie, bo w ostatnim czasie zarówno Joe Biden, jak również inni wysocy urzędnicy w Waszyngtonie zaprzeczali, aby USA wysłały wojska do wsparcia Izraela w wojnie z Hamasem. Jednak, gdy padało pytanie, co w sytuacji, gdy do konfliktu dołączy Iran, odmawiali odpowiedzi.

Źr. RMF FM