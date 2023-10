Joe Biden w programie „60 Minutes” w telewizji CBS przekazał bardzo niepokojące ostrzeżenie. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie wykluczył, że Rosja może zaatakować militarnie Polskę. Zapewnił jednak, że w takiej sytuacji USA znajdą się w stanie wojny z Rosją.

Biden komentował wybuch nowego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Zapewnił, że Stany Zjednoczone będą wstanie wspierać zarówno Izrael, jak i Ukrainę. Odniósł się w ten sposób do coraz częstszych głosów w amerykańskim Kongresie o ograniczeniu wsparcia Ukrainy.

Prezydent USA przedstawił bardzo niepokojący scenariusz, w szczególności dla Polski. „Wyobraźmy sobie, co się stanie. Powiedzmy, że wstrzymamy, Rosja zajmie Ukrainę i wejdzie do Polski, albo na Białoruś. Jesteśmy wtedy na wojnie. My, Stany Zjednoczone, na wojnie” – powiedział Biden.

„Czy słyszałeś kiedyś o ważnej wojnie w Europie, w którą nie zostaliśmy wciągnięci? Nie chcemy, żeby to się stało” – dodał Biden.

Źr. dorzeczy.pl